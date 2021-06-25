ВЛАДИВОСТОК, 25 июня. /ТАСС/. Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев считает неэффективным режим соглашения о разделе продукции (СРП). Мнение он высказал журналистам в пятницу во Владивостоке.

"Если говорить о моем личном отношении к режиму соглашения о разделе продукции, я думаю, что это прошлое. Применять этот механизм для работы дальше считаю достаточно неэффективным", - сказал Трутнев.

При этом он подчеркнул, что Российская Федерация всегда внимательно относится к вопросам ответственности перед партнерами. "Поэтому каких-то изменений в режиме СРП никто не планирует. Все соглашения, которые заключены, будут работать, - сказал Трутнев. - Но в будущем, мне кажется, надо применять другие режимы".

Он отметил, что существует много инструментов для поддержки инвесторов, все они могут применяться.

"В Арктике мы создали четыре преференциальных режима - подстраивать под каждый профиль бизнеса. И не будем останавливаться на достигнутом: если мы будем получать какие-то сигналы, что что-то надо достроить, то будем этим заниматься, в том числе в области законодательства, но возвращаться в СРП, сказать честно, желания нет. Надо сотрудничать на новой законодательной основе", - сказал Трутнев.

На Дальнем Востоке в рамках СРП идет реализация проекта "Сахалин-2" по производству сжиженного природного газа.