Акции "Русала" упали на 6,4% на фоне решения по экспортным пошлинам на металлы

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 25 июня. /ТАСС/. Акции российской компании "Русал", котирующиеся на Гонконгской фондовой бирже, в пятницу упали более чем на 6% на фоне решения правительства РФ о введении экспортной пошлины на продукцию металлургии. Об этом свидетельствуют данные этой торговой площадки.

Вскоре после начала утренних операций ценные бумаги компании подешевели на 6,41% - до 5,55 гонконгского доллара за единицу ($0,71). Это самое крупное падение акций "Русала" за последние месяцы.

Решение о введении экспортной пошлины на продукцию металлургии было согласовано в четверг на заседании правительства РФ. Предполагается, что она будет распространена на широкую номенклатуру продукции - прокат, арматуру, заготовки, проволоку, слитки, а также медь, никель и алюминий низкой степени передела. При этом предусматривается комбинированная пошлина, которая будет состоять из базовой ставки (в 15%) и специфической, которая будет рассчитываться в долларах за тонну.

Минэкономразвития предложило ввести временные экспортные пошлины на черные и цветные металлы с 1 августа до 31 декабря.