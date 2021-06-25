СМИ: первую в Китае ВСМ с частным капиталом введут в эксплуатацию в декабре

ШАНХАЙ, 25 июня. /ТАСС/. Первая в Китае высокоскоростная магистраль (ВСМ) с преимущественно частными инвестициями должна быть сдана в эксплуатацию на востоке страны в декабре. Об этом сообщает в пятницу шанхайский информационный портал "Ицай глобал".

Новая ветка, укладка путей на которой была завершена на этой неделе, соединит города Ханчжоу, Шаосин и Тайчжоу в восточной провинции Чжэцзян. Ее общая протяженность составит почти 267 км. ВСМ спроектирована для движения по ней поездов со скоростью до 350 км/ч.

Общие инвестиции в проект составят порядка 40,9 млрд юаней (около $6,3 млрд), при этом большая часть капиталовложений поступит из частного сектора по схеме государственно-частного партнерства. Проект реализуется частной инвестиционной компанией Fosun совместно с государственной China Railway и провинциальной инвестиционной компанией Zhejiang Communications Investment Group при участии местного правительства. При этом Fosun будет принадлежать 51% акций в проекте.

Частный капитал редко можно увидеть в строительстве железных дорог в Китае из-за скромных перспектив получения достаточной прибыли. При этом большинство проектов выходят в плюс, однако прибыль оказывается невысокой. Исключения составляют лишь наиболее загруженные железнодорожные магистрали, такие как высококскоростная линия между Пекином и Шанхаем.

Китай обладает в настоящее время самой разветвленной и масштабной в мире сетью ВСМ. К середине 2020 года их общая протяженность составила около 36 тыс. км. Согласно прогнозу, к 2025 году этот показатель достигнет 38 тыс. км.