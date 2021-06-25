"Газпром" снизит выплаты дивидендов за 2020 год на 17,7%

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Акционеры "Газпрома" на годовом собрании одобрили рекомендации совета директоров холдинга выплатить дивиденды за 2020 год из расчета 12,55 рубля на акцию. Об этом говорится в сообщении "Газпрома".

По итогам 2019 года "Газпром" выплатил акционерам 15,24 рубля на акцию. Таким образом, дивиденды за прошлый год снизятся на 17,7%. Как сообщалось, реестр на получение дивидендов закроется 15 июля.

Всего на выплату дивидендов за 2020 год "Газпром" направит 297,1 млрд рублей - половину от скорректированной чистой прибыли группы "Газпром" по МСФО за прошлый год.

Изначально планировалось, что на дивиденды за 2020 год холдинг направит 40% от чистой прибыли группы, но сильные операционные результаты первого квартала этого года позволили выйти на планы по направлению на дивиденды не менее 50% от скорректированной чистой прибыли на год раньше.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер по итогам собрания акционеров сообщил, что весь объем дивидендных выплат за 2020 год будет обеспечен за счет денежного потока. В абсолютных цифрах - дивиденды "Газпрома" станут самыми высокими на российском нефтегазовом рынке. "Компания досрочно, с опережением на год, направит на выплату дивидендов 50% от скорректированной чистой прибыли группы "Газпром" по МСФО. В абсолютных цифрах - это 297,1 млрд рублей, крупнейший объем дивидендов среди российских нефтегазовых компаний по итогам 2020 года", - сказал Миллер.

"Газпром" в 2020 году получил 135,34 млрд рублей чистой прибыли по МСФО. Росимуществу принадлежит 38,4% акций "Газпрома", государственному "Роснефтегазу" - 10,97%, "Росгазификации" - 0,89%.