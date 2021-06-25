Россельхознадзор разрешил ввоз помидоров с 15 предприятий Ферганской области Узбекистана

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Россельхознадзор возобновляет ввоз помидоров и перцев с 15 предприятий Ферганской области Узбекистана. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

"Федеральная служба по ветеринарному надзору и фитосанитарному контролю с 28 июня 2021 года под гарантии Государственной инспекции по карантину растений при кабинете министров Республики Узбекистан разрешает поставки в Россию томатов и перцев с 15 узбекских предприятий, расположенных в Ферганской области", - отмечается в сообщении.

Как отметили в ведомстве, такое решение было принято на основании предоставленной узбекской стороной информации о предприятиях, свободных от вируса коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV), а также по результатам достигнутых договоренностей на состоявшихся 22 июня 2021 года переговорах между ведомствами.

Как сообщалось ранее, с 26 ноября 2020 года запрещен ввоз в Россию томатов и перцев из Ферганской области Республики Узбекистан в связи с обнаружением в продукции из этого региона вируса коричневой морщинистости плодов томата - объекта, в отношении которого Россельхознадзором введена временная карантинная фитосанитарная мера.