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Пандемия COVID-19

В Ростуризме заявили, что следить за ограничениями в регионах можно на сайте Russia.Travel

Данные будут обновлять в режиме реального времени, подчеркнули в пресс-службе ведомства

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Ростуризм собрал на портале Russia.Travel данные о действующих в регионах ограничениях и будет обновлять их в режиме реального времени. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

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"В связи с введением рядом регионов ограничений из-за эпидемиологической ситуации Федеральное агентство по туризму информирует туристов, что с актуальной информацией о действующих ограничениях в регионах, включая Краснодарский край, можно ознакомиться на Национальном туристическом портале Russia.Travel. Информация постоянно актуализируется и обновляется в режиме реального времени", - отметили в пресс-службе.

Ростуризм также напомнил туроператорам и турагентам о необходимости информировать туристов о текущей эпидемиологической ситуации и существующих ограничениях в регионах России при реализации своих услуг.

Туристам же рекомендовано учитывать ситуацию в регионах при планировании поездок по стране.

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РоссияПандемия COVID-19
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