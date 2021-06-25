Власти готовят предложения, чтобы повлиять на стоимость керосина в России

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Минэнерго, ФАС, Минтранс и Росавиация готовят несколько предложений, которые смогли бы повлиять на цены керосина в России и, соответственно, снизить давление на авиаотрасль. Для их выработки ведомства в июне перешли на еженедельный формат оперативных совещаний по ситуации на внутреннем рынке, сообщили ТАСС в Минэнерго.

"К настоящему моменту участвующие в оперативном штабе ведомства, отраслевые организации и компании работают над предложениями по влиянию на ценовую динамику, предложения будут представлены и обсуждены, соответственно, на этой неделе. Кроме того, идет работа над применением новых решений по развитию биржевой торговли топливом в части ценообразования на керосин", - говорится в сообщении.

Согласно протоколу совещания, которое есть в распоряжении ТАСС, власти обсуждали в том числе повышение биржевого норматива продаж керосина в России для стабилизации ситуации, а также возможность установления правила "целевого" использования авиатоплива, приобретаемого на биржевых торгах.

Из документа следует, что основное внимание ведомства уделяют обсуждению комплекса мер по снижению в краткосрочной перспективе стоимости авиационного керосина на Дальнем Востоке. Это может быть достигнуто за счет улучшения системы логистики, а также благодаря ускорению выдачи субсидии РЖД на перевозку топлива в этот регион.

"Ключевая задача таких совещаний - сверить готовность производителей и потребителей к вероятному росту спроса за счет системной работы по выработке предложений, направленных на совершенствование ценообразования на керосин и недопущение необоснованного роста оптовых цен", - пояснили в Минэнерго.

О ситуации на рынке керосина

Обсуждение стоимости и объемов производства авиакеросина связано с восстановлением этого рынка, который в прошлом году находился в кризисе из-за пандемии. Сейчас наблюдается рост спроса на авиаперевозки и, как следствие, на керосин.

Стоимость топлива в этом году выросла, хоть и находится на уровне более низком, чем в 2019 году, отметили в Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта.

В Минэнерго при этом подчеркнули, что считают ситуацию на рынке авиакеросина стабильной - как в отношении объемов поставок, так и в части ценовой динамики.

По данным министерства, в крупных российских аэропортах сформирован достаточный запас керосина (свыше 5 суток потребления), при этом производство в июне ожидается на уровне более 1 млн тонн, что соответствует уровню аналогичного периода 2019 года.

"Что касается динамики цен на керосин, то она аналогична динамике оптовых цен на моторные топлива: изменяется вместе с ростом мировых цен на нефть, а также подвержена фактору восстановления спроса на керосин по мере постепенного снятия ограничений на перелеты между странами", - добавили в Минэнерго.