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IKEA запустит доставку в регионах РФ с помощью логистики Ozon

Ранее сотрудничество компаний по доставке распространялось только на Москву и Подмосковье, отметили в шведской торговой сети

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Шведская торговая сеть IKEA запустит доставку в регионы РФ, в том числе в те, где нет магазинов сети, с помощью логистической сети онлайн-площадки Ozon. Об этом говорится в сообщении IKEA.

"Ikea и Ozon расширяют сотрудничество в сфере логистики. Теперь жители российских регионов, даже тех, где нет магазинов Ikea, могут получить товары шведского бренда в пунктах выдачи Ozon. Ранее сотрудничество компаний по доставке распространялось только на Москву и Московскую область", - отмечается в сообщении.

Заказать товар на сайте IKEA и забрать из пункта выдачи Ozon смогут жители 12 регионов, где есть магазины шведского бренда. Кроме того, Ozon начнет доставлять товары IKEA в Смоленскую, Тверскую, Тульскую и Калужскую области, в которых еще не представлены торговые центры IKEA.

В крупнейших российских городах работают 14 магазинов Ikea.

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