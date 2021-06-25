Пакистан отказался под нажимом МВФ повышать тарифы на электроэнергию

ИСЛАМАБАД, 25 июня. /ТАСС/. Переговоры между Пакистаном и Международным валютным фондом (МВФ) на этой неделе о транше в $1 млрд долларов остались безрезультатными после того, как глобальный кредитор не отступил от своего требования повысить тариф на электроэнергию в стране на 4,95 рупии за единицу и ввести налоги на 150 млрд рупий (100 пакистанских рупий - $0,63). Об этом в пятницу сообщает газета The Express Tribune со ссылкой на пакистанское министерство финансов.

"23 июня я подробно обсудил с МВФ два нерешенных вопроса: введение налога на доходы физических лиц в Пакистане на сумму 150 млрд рупий и повышение цен на электроэнергию на 1,39 рупии за единицу в июне и на 3,56 рупии за единицу в июле, - цитирует издание слова министра финансов Шауката Тарина. - Это неправильный способ ведения дел, и мы не станем возлагать дополнительное бремя на людей и отрасль".

По словам главы ведомства, "даже если мы при увеличении тарифов защитим бедных от роста цен на электроэнергию, стоимость электроэнергии для промышленности вырастет, что в свою очередь приведет к увеличению цен на их продукцию".

Ранее на этой неделе министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши заявил, что будущее страны не может быть поставлено на карту ради займов МВФ. Представитель МВФ Джерри Райс со своей стороны заявила, что фонд остается полностью приверженным продолжению в ближайшее время конструктивных переговоров по вопросам бюджетных расходов Пакистана, структурных реформ, особенно в налоговом и энергетическом секторах, а также в сфере социальных расходов.