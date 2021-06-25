Большинство россиян хотели бы видеть маркировку на детских товарах и игрушках

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Более 90% россиян проголосовали за введение обязательной маркировки для детских товаров и игрушек. Почти 90% опрошенных хотят видеть маркировку также на косметических товарах и продуктах питания, говорится в исследовании международной консалтинговой компании Deloitte "Потребительский сектор России", копия которого есть в распоряжении ТАСС.

"Около 92% опрошенных респондентов считают, что маркировка детских товаров и игрушек необходима, 89% опрошенных выступают за маркировку косметики и продуктов питания, более 75% респондентов хотели бы видеть маркировку на товарах бытовой техники и электроники, а также на предметах бытовой химии и обихода", - говорится в исследовании.

При этом самыми заинтересованными в вопросе введения обязательной маркировки оказались владельцы собственного бизнеса, из которых 56% относятся к маркировке положительно, 19% - нейтрально и 25% не хотели бы маркировать свои товары. "В среднем во всех категориях товаров 51% респондентов относится положительно к введению обязательной маркировки. Примерно треть жителей России сообщили о своем нейтральном отношении, и небольшая часть указала на негативное отношение к маркировке", - добавили исследователи.

Исследование компании Deloitte проводилось в апреле 2021 года, в нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов старше 16 лет из 46 регионов России.

К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и отслеживания товаров. Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства, является оператором системы маркировки. С 1 июля 2020 года в России обязательной стала маркировка табака, лекарств и обуви. В 2020 году была введена цифровая маркировка парфюмерии, фототоваров, шин и покрышек, а в 2021 году - пяти групп изделий легкой промышленности и молочной продукции. Также проводятся эксперименты по маркировке биологически активных добавок, пива и других слабоалкогольных напитков.