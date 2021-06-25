Всемирный банк выделит Украине кредит на $350 млн

КИЕВ, 25 июня. /ТАСС/. Правительство Украины и Всемирный банк заключили соглашение о предоставлении стране кредита на сумму $350 млн на развитие экономики. Об этом сообщил в пятницу премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Средства будут направлены на развитие экономики в период пандемии, социальную поддержку уязвимых слоев населения и на усиление государственных институтов", - написал он в своем Telegram-канале. По словам премьера, за счет этих средств Украина "сможет реализовать системные проекты для справедливого развития рынка земли, продолжить реформу газового сектора, а также укрепить кредитный рынок".

Всемирный банк предоставляет Украине кредиты с 1992 года, за это время страна получила более $13 млрд по разным программам.