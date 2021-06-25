МЭР: субсидируемые государством программы должны предлагаться банками в первую очередь

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Льготные программы для бизнеса, субсидируемые государством, должны предлагаться банками-партнерами в первую очередь, наравне с собственными продуктами, однако кредитные учреждения не рассказывают о них предпринимателям должным образом. Об этом в пятницу сообщила замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова.

"Конечно, назрел вопрос о том, что должны быть некие партнерские правила, информационная открытость, информационная доступность со стороны банков-партнеров о том, что программы, которые льготируются, субсидируются государством, должны как минимум предлагаться наравне с продуктами банка. Но а вообще-то, по-хорошему они должны предлагаться в первую очередь", - сказала она на круглом столе Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Новые форматы кредитования для самозанятых. Точки роста и вызовы".

По словам замминистра, поступают обращения от бизнеса о том, что банки-партнеры и крупнейшие банки, государственные банки не предлагают льготные программы и не рассказывают должным образом о возможностях этих программ субъектам малого и среднего предпринимательства, и прежде всего самозанятым. Данных о льготных программах нет на страницах и сайтах в интернете.

"Мы в прошлый год столкнулись с такой ситуацией, что особенно наши крупнейшие банки-партнеры <…> просто навязывают дополнительные продукты и самозанятым, и субъектам МСП. <…> Когда я прихожу за льготным кредитом для того, чтобы сэкономить на издержках обслуживания кредита, но при этом еще получаю и "рюкзачок" с дополнительными опциями, функциями, которые стоят для меня дополнительных денег, конечно, это тоже заставляет нас задуматься о выработке неких правил, стандартов вообще во взаимодействии государства с банками-партнерами", - сказала Илюшникова.