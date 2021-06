Московская биржа с 1 июля допустит к торгам акции 29 иностранных компаний

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Московская биржа с 1 июля допустит к торгам ещё 29 акций иностранных компаний, среди которых бумаги The Bank of New York Mellon Corporation, Wells Fargo & Company, The Western Union Company и другие, следует из сообщения торговой площадки.

"1 июля 2021 года Московская биржа планирует допустить к торгам 29 иностранных акций, среди которых акции фармацевтической компании Organon & Co, а также компаний финансового сектора - The Bank of New York Mellon Corporation, Wells Fargo & Company, State Street Corporation, The Western Union Company", - отмечается в сообщении.

В результате число акций и депозитарных расписок иностранных эмитентов, с которыми инвесторы могут совершать сделки на Московской бирже, достигнет 173.

Отмечается, что в дальнейшем Московская биржа продолжит расширять перечень доступных иностранных ценных бумаг с учетом спроса со стороны банков, брокерских, управляющих компаний и их клиентов.

Торги акциями иностранных эмитентов на Московской бирже стартовали 24 августа 2020 года. Сделки с бумагами можно заключать на основной и вечерней торговых сессиях. Расчеты по ним осуществляются в российских рублях в рамках надежной инфраструктуры Московской биржи с участием квалифицированного центрального контрагента и учетом ценных бумаг в центральном депозитарии.