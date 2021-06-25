Число сельхозкооперативов увеличилось более чем вдвое на Ставрополье за шесть лет

СТАВРОПОЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов в Ставропольском крае с 2015 года увеличилось более чем в два раза и достигло 72. Половина из существующих кооперативов являются перерабатывающими, сообщили ТАСС в пятницу в министерстве сельского хозяйства края.

"В крае насчитывается 72 потребительских кооператива, 49 из которых являются перерабатывающими. В крае постоянно ведется работа по развитию кооперации. В результате проведенной работы на территории Ставропольского края с 2015 года создан 41 кооператив", - сказал собеседник агентства.

По госпрограмме "Развитие сельского хозяйства Ставропольского края" созданные кооперативы получают гранты для развития своей работы. С 2015 года общая поддержка превысила 398 млн рублей, гранты получили 20 кооперативов, занимающихся переработкой молока, мяса, рыбы, переработкой и фасовкой меда и овощей.

"Получившие гранты кооперативы создали более 135 рабочих мест. Выручка превысила 56 млн рублей, налоговые отчисления превысили 11 млн рублей. Грантовая поддержка позволила кооперативам увеличить объемы производимой продукции и улучшить ее качество, наладить и расширить переработку, приобрести современное оборудование и технику, создать дополнительные рабочие места", - пояснили в министерстве.

Ранее на совещании по вопросам развития Северо-Кавказского федерального округа в Пятигорске глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников сообщил, что регионам Северного Кавказа необходимо активнее развивать сельскохозяйственную кооперацию для роста агропромышленного комплекса, в том числе переработки. По данным, приведенным Решетниковым, на один рубль сельхозпродукции в России в среднем приходится 63 копейки продукции переработки. На Северном Кавказе этот показатель втрое меньше.