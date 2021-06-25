Власти Петербурга ожидают с осени поступления налогов от "Газпрома" после перерегистрации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Поступление налогов от "Газпрома" в городской бюджет после перерегистрации холдинга в Санкт-Петербурге может начаться с осени, сообщила пресс-служба городской администрации.

"Как ожидается, решение о налоговом режиме для "Газпрома" после перерегистрации в Петербурге будет принято к осени этого года. Головной офис разместится в "Лахта центре", - говорится в сообщении пресс-службы.

Акционеры "Газпрома" на годовом собрании проголосовали за внесение изменений в устав холдинга, которые, в частности, предусматривают перерегистрацию "Газпрома" из Москвы в Санкт-Петербург.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что это решение положительно скажется на экономике города и создаст дополнительные рабочие места. Его слова привела пресс-служба Смольного.

"Финансовые службы правительства Санкт-Петербурга и ПАО "Газпром" должны проработать детали принятого решения, оценить значимость будущих отчислений в городской бюджет. Уверен, переезд "Газпрома" в Петербург окажет значимое влияние на экономику города", - сказал губернатор.

Он отметил, что "Газпром" и раньше активно участвовал в жизни Петербурга - за счет компании проведено благоустройство ряда улиц исторического центра, построены спортивные комплексы в разных районах города.