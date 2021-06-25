Число кибератак на российские организации за пять месяцев выросло на 69%

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Число кибератак на российские организации с января по май 2021 года выросло на 69% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из сообщения компании Check Point Research.

С января по май 2021 года в среднем российская компания еженедельно подвергалась 980 угрозам - это на 37% чаще, чем в среднем по миру. Наибольший рост показали банковские трояны, в зимние месяцы они атаковали до 25% российских компаний, в то время как в среднем по миру этот показатель составлял всего 5-10%.

С начала 2021 года команда Check Point Research отмечает значительный рост числа кибератак по всему миру. Так, по сравнению с маем 2020 года количество кибератак в Северной и Южной Америке увеличилось на 70%, в регионе EMEA - на 97%, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе - "ошеломляющее" увеличение на 168% в годовом исчислении. Самый большой рост количества атак - более чем в два раза - наблюдался в Дании (на 195%), Чили (185%), Швеции (144%), Австрии (122%) и Нидерландах (105%).

"Было много разговоров о недавнем росте атак программ-вымогателей, но на самом деле мы наблюдаем бум кибератак в целом. Это значительная и тревожная тенденция. Организации должны знать о рисках и обеспечивать наличие решений по кибербезопасности. Также важно помнить, что атаки можно не только обнаружить, но и предотвратить, включая атаки нулевого дня. При наличии правильных технологий большинство угроз можно предвосхитить, не нарушая ход бизнес-процессов", - комментирует руководитель группы Threat Intelligence Research, Check Point Software Technologies, Ltd. Майя Горовиц.