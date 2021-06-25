"Россети" ввели в эксплуатацию подстанцию "Верхнерусская" в Ставрополье

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Компания "Россети" запустила подстанцию "Верхнерусская", которая обеспечит электроэнергией жителей Шпаковского района Ставропольского края. Об этом говорится в сообщении компании.

"Подстанция 35 кВ "Верхнерусская" обеспечит электроэнергией потребителей Шпаковского района, который находится в непосредственной близости от столицы региона - Ставрополя. "Россети Северный Кавказ" инвестировали в проект 190 млн рублей", - уточнили в компании.

Отмечается, что от новой подстанции будут запитаны село Верхнерусское, хутор Нижнерусский и промзона города Михайловска. "Это жилой сектор, предприятия, две школы и два детских сада, врачебная амбулатория. Изменение схемы позволит повысить надежность услуг и образовать запас мощности для подключения новых абонентов", - сообщили в "Россетях", напомнив, что ранее потребители указанных населенных пунктов получали электроэнергию с подстанции "Промкомплекс", которая расположена в 30 км.

На "Верхнерусской" использованы технологии, которые позволят обеспечить дистанционное управление, а обмен данным происходит в цифровом формате по двум каналам связи. Все установленное на подстанции оборудование, в том числе и силовой трансформатор, произведены в России.

"Россети" - оператор электрических сетей в России, является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и других.