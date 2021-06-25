Силуанова переизбрали председателем наблюдательного совета "Алросы"

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Министр финансов РФ Антон Силуанов переизбран председателем наблюдательного совета "Алросы" по итогам заочного голосования членов набсовета, говорится в сообщении компании. Силуанов возглавляет набсовет "Алросы" с 2015 года.

"По итогам прошедшего в четверг, 24 июня, заочного голосования членов наблюдательного совета АК "Алроса" (ПАО) председателем набсовета вновь избран министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов. Глава Якутии Айсен Николаев и генеральный директор "Алроса" Сергей Иванов переизбраны первым заместителем и заместителем председателя соответственно", - отмечается в сообщении.

Председателем комитета по стратегическому планированию при набсовете останется замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. Комитет по аудиту возглавила член совета директоров "Полюса" Мария Гордон, комитет по кадрам и вознаграждениям - экс-министр имущественных и земельных отношений Якутии Евгения Григорьева.

Помимо них в наблюдательный совет "Алросы" входят генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев, советник генерального директора "Росгеологии" Андрей Донец, председатель правления "Сибур Холдинга" Дмитрий Конов, заместитель председателя правительства Якутии Сергей Местников, управляющий директор "Фосан Евразия Капитал" Игорь Даниленко, заместитель главы по инвестиционной и экономической политике МО "Ленский район" Республики Саха (Якутия) Александр Черепанов, генеральный директор АО "Венчурная компания "Якутия" Василий Ефимов, а также управляющий директор компании "Полюс Алдан" Алексей Носков и гендиректор "Еврохима" Владимир Рашевский.

Всего в наблюдательном совете "Алросы" 15 человек.

О компании

"Алроса" входит в тройку крупнейших в мире компаний, добывающих алмазы. Ее доля в мировом объеме добычи составляет 25%. Еще 6% приходится на ангольское предприятие Catoca, в котором у "Алросы" 41%. В России компания ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области.

Акционеры компании - Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Якутия - 25%, а также ее улусы (районы) - 8%, в свободном обращении почти 34% акций.