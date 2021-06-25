Объем средств для развития инфраструктуры в регионах увеличат до 3,5 трлн рублей

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Объем средств, которые регионы РФ смогут получить для развития инфраструктуры и жилищного строительства, будет увеличен на 2,4 трлн рублей, до 3,5 трлн рублей. Об этом в пятницу со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина сообщает пресс-служба правительства.

"Среди инструментов, служащих достижению показателей национальных целей в сфере жилищного строительства и инфраструктурного развития регионов, вице-премьер особо выделил инфраструктурное меню. Правительство разработало его в виде набора новых финансовых инструментов, преимущественно на возвратной основе. <…> Марат Хуснуллин отметил, что дополнительное финансирование с помощью механизмов инфраструктурного меню увеличится на 2,4 трлн рублей, а общий объем средств для развития инфраструктуры будет доведен до 3,5 трлн рублей", - сказано в сообщении.

Поясняется, что эти инструменты должны дополнить действующие программы государственной поддержки, составляющие 1,1 трлн рублей.

Вице-премьер призвал глав регионов принимать личное участие в реализации инфраструктурных проектов, которые должны стать основой для дальнейшего развития жилья, туризма и обновления городов, создания новых рабочих мест. "Я 30 лет занимаюсь стройкой и 20 лет - в госуправлении. Если вы лично, губернаторы, не будете этим заниматься, ничего тогда не получится. Только в штабном режиме, оперативно исправляя и донастраивая систему, мы с вами должны вложить эти деньги в инфраструктуру. А если мы привлечем еще и внебюджетные средства, поверьте, страна точно почувствует улучшение", - цитирует пресс-служба Хуснуллина.

Для регионов будет установлен лимит, размер которого для каждого субъекта будет зависеть от его долговой нагрузки. Также при отборе проектов будет учитываться соотношение объема бюджетных и внебюджетных средств, количество созданных рабочих мест, объем поступлений налоговых и неналоговых доходов от реализации проекта в консолидированный бюджет региона. Решения об отборе будут приниматься штабом правкомиссии по региональному развитию по результатам экспертизы представленных проектов Минфином, Минэкономразвития, отраслевыми федеральными органами исполнительной власти, "ДОМ.РФ", говорится в сообщении.