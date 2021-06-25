Эксперт считает, что каждая четвертая покупка в России к 2025 году будет проходить онлайн

КАЗАНЬ, 25 июня. /ТАСС/. Доля электронной торговли в розничном сегменте будет расти в РФ с каждым годом и к 2025 году составит 26% от всего рынка. Такой прогноз дал в пятницу партнер Data Insight Федор Вирин.

"Сейчас российская электронная коммерция в 2021 году уже перешагнула за 10% ретейла, и в 2025 году станет 26%, это без учета автомобилей и топлива. На самом деле, это медленнее, чем в развитых странах мира, но это, все равно, огромная цифра, это каждая четвертая покупка онлайн", - сказал эксперт.

Вирин добавил, что темпы роста электронной торговли сейчас составляют 50% в год, маркетплейсы растут в 2,5 раза быстрее всех остальных магазинов России за счет увеличения регионального присутствия и роста числа селлеров на них, это изменение будет системное.

В 2020 году объем рынка в России в электронной торговли составил 721 млрд рублей, это рост на 108% за год. Было сделано 405 млн заказов. В среднем на каждого россиянина на сегодня приходится 5,2 заказа в году.