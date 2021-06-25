Общая система сбора и утилизации попутного нефтяного газа необходима в НАО

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Неэффективное использование попутного нефтяного газа (ПНГ) в Ненецком автономном округе, одном из регионов Арктической зоны России, происходит большей частью из-за отсутствия общей системы его сбора и утилизации. Такое мнение высказала заместитель губернатора - руководитель Департамента финансов и экономики администрации Ненецкого автономного округа Татьяна Логвиненко.

"Сегодня у нас сжигание [ПНГ] происходит, правительством установлено 95% утилизации и полезного использования попутного нефтяного газа, в то же время у нас есть компании, которые интенсивно наращивают добычу. Пока у них высокий уровень сжигания, таким образом, средний показатель по округу 88%, что соответствует среднероссийскому показателю. Но главной причиной неэффективного использования попутного нефтяного газа на территории округа является отсутствие у нас общей системы его сбора и утилизации, удаленность скважин от объектов газопереработки", - сказала Логвиненко во время форума "Председательство России в Арктическом совете - экологическая повестка для России и мира".

По ее словам, сжигание ПНГ в факельных установках - один из негативных факторов, который влияет на экологию округа. При этом в основном предприятия утилизируют попутный нефтяной газ на территории НАО путем его использования для технологических нужд при добыче нефти, для выработки электроэнергии и тепла. Логвиненко пояснила, что округу удастся достичь требуемого уровня утилизации ПНГ - 95% - к 2022 году.

Согласно Энергетической стратегии РФ до 2035 года, коэффициент полезного использования попутного нефтяного газа к 2024 году должен достичь 90%, к 2035 году - 95%.