Эксперт назвал наиболее интересную область для применения искусственного интеллекта

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июня. /ТАСС/. Генеральный директор по исследованиям и разработкам Intel в России Алексей Мяков считает наиболее интересной областью применения искусственного интеллекта (ИИ) и глубокого обучения медицинскую диагностику. Именно здесь ИИ показывает наиболее прорывные результаты, сообщил он ТАСС в пятницу в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде.

"На мой взгляд, наиболее интересной областью применения искусственного интеллекта, глубокого обучения, компьютерного зрения является медицинская диагностика. Например, телемедицина за три месяца пандемии достигла большего прорыва, чем за 20 предыдущих лет", - сказал Мяков.

По его словам, в ситуации тотального локдауна отрасль показала, насколько современные технологии и их развитие необходимы в сегодняшнем мире. "Еще один пример из медицины - планирование операции. Врачи проводят всестороннее МРТ или КТ, после чего получают трехмерную картину человека и на ней выделяют определенные области. На основе данных о расположении артерий и сосудов в этих областях можно принять решение о проведении органосохраняющей операции. Это реальный пример, над которым мы работали в Intel", - сказал собеседник агентства.

Хакатоны по ИИ

Хакатоны по искусственному интеллекту будут способствовать популяризации отрасли, так как являются современным и понятным для молодежи форматом, но их необходимо проводить чаще, считает Мяков.

С 18 по 20 июня 2021 года в Нижнем Новгороде прошел первый из серии хакатон по искусственному интеллекту. Мероприятие запланировано в рамках реализации федерального проекта "Искусственный интеллект", который разработан Минэкономразвития РФ. В нем приняли участие более 200 человек, победителем стала московская команда Showcase.

"Хакатоны и митапы - очень современные форматы для общения и обмена опытом, - для молодых людей, школьников, они понятны и интересны. Организовывать такие мероприятия очень важно для развития технологической экосистемы. Мы постоянно говорим, что школьников нужно заинтересовать STEM-дисциплинами (наука, технология, инженерия и математика), а хакатоны и митапы - это как раз то, что способствует их популяризации", - сказал Мяков.

При этом представитель Intel отметил, что подобных мероприятий в РФ должно проводиться больше. "Это то, что обязательно нужно делать, и в большем количестве", - считает собеседник.

Дефицит кадров в IT-отрасли

Проблему дефицита кадров в IT-отрасли необходимо решать государству, обществу и представителям частного бизнеса совместно. В первую очередь необходимо создавать дополнительные места в вузах по определенным направлениям, а также увеличивать число квалифицированных преподавателей, заявил Мяков.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на Петербургском международном экономическом форуме сообщил в интервью "Эху Москвы", что дефицит IT-специалистов в регионе достиг 15 тыс. человек.

"Проблема актуальна. Как решить проблему недостатка кадров? Необходимо объединять усилия государства, общества и индустрии. На наш взгляд, стоит увеличивать набор в университеты на определенные специальности. Ведь всегда легче растить в подготовленной для этого среде", - сказал Мяков.

По его словам, также необходимо готовить больше квалифицированных преподавателей для вузов. Бизнес оказывает в этом направлении поддержку. "Мы давно плотно работаем с вузами и школами, обучаем преподавателей, активно работаем с тройкой нижегородских вузов - это ННГУ имени Лобачевского, Высшая школа экономики и НГТУ имени Алексеева. Из года в год реализуем в них до 15 программ, где наши сотрудники читают курсы. Кроме того, у нас есть адресная проектная работа с этими учреждениями", - добавил собеседник агентства.

Мяков также считает, что формировать интерес к отрасли необходимо еще в школьном возрасте. "Надо заинтересовывать школьников так называемым STEM-подходом (наука, технология, инженерия, математика). Наша страна отлично для этого подходит ввиду большого количества специалистов и профессионалов. На мой взгляд, мы должны увлекать ребят этими предметами на этапе школы", - добавил генеральный директор по исследованиям и разработкам Intel в России.

VI ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" проходит 23-25 июня 2021 года в одном из крупнейших деловых центров России - Нижегородской ярмарке. Участники конференции подводят итоги первых пяти лет трансформации экономики России в экономику данных и обсуждают сценарии развития технологий в стране до 2025 года, выделив ключевые тренды и определив необходимые шаги для достижения целей второй технологической пятилетки.

ТАСС - информационное агентство-партнер конференции ЦИПР.