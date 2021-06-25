Мосбиржа с 28 июня при размещениях ОФЗ будет отклонять заявки клиентов из США

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Московская биржа с 28 июня при первичных размещениях облигаций федерального займа (ОФЗ) будет отклонять заявки от клиентов из США, сообщается на сайте биржи.

"С 28 июня 2021 года при проведении размещений облигаций федерального займа Министерства финансов Российской Федерации заявки, поданные за счет клиентов, при регистрации которых в качестве иностранного государства, в котором зарегистрирован данный клиент, были указаны Соединенные Штаты Америки, отклоняются", - отмечается в сообщении.

Власти США с 14 июня запретили американским инвесторам покупать на первичном рынке гособлигации, выпущенные российским Центробанком, Минфином или Фондом национального благосостояния.