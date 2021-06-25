Волгоград стал лидером среди крупных городов по снижению объема контрафакта табака

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Волгоград стал лидером среди российских городов-миллионников по снижению количества контрафакта среди табачной продукции. За время введения маркировки объем нелегальной продукции в этой категории снизился с 18% до 9%, сообщил в пятницу директор по защите легального оборота продукции Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Максим Курганский на сессии "Маркировка как инструмент экономического развития регионов" на Съезде лидеров "Опоры России".

"Мы видим легализацию рынка и появление компаний, работающих в белой зоне. Так, на российском табачном рынке в городах-миллионниках зафиксировано снижение нелегального оборота табака. По данным исследования "Бизнес аналитики", уровень нелегальной табачной продукции в Волгограде снизился с 18% до 9%, в Красноярске - с 9,9% до 5,6%, Екатеринбурге - с 5,7% до 4,5%, в Самаре - с 4,2% до 3,6%, в Казани - с 3,1% до 2,2%, в Воронеже - с 13,1% до 11,6%", - сказал Курганский.

Маркировка сигарет и папирос в России началась с 1 июля 2019 года. Затем, в июле 2020 года, маркировка распространилась на остальные виды табачных изделий: сигары, сигариллы, кальяный табак и другие. В начале июня 2021 года председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин сообщал, что введение маркировки табака в России принесло бюджету РФ дополнительные 5,2 млрд рублей.

К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и отслеживания товаров. Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства, является оператором системы маркировки. С 1 июля 2020 года в России обязательной также стала маркировка лекарств и обуви. В 2020 году была введена цифровая маркировка парфюмерии, фототоваров, шин и покрышек, а в 2021 году - пяти групп изделий легкой промышленности и молочной продукции. Также проводятся эксперименты по маркировке биологически активных добавок, пива и других слабоалкогольных напитков.