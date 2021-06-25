"ВКонтакте" будет сопровождать публикации о пандемии ссылкой на официальные данные

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. "ВКонтакте" введет новую опцию, благодаря которой публикации пользователей о пандемии, вакцине и методах лечения в ленте новостей будут сопровождаться специальной ссылкой на единый центр информации по коронавирусу. Об этом говорится в сообщении соцсети.

"ВКонтакте" продолжает информировать пользователей о COVID-19 и вакцинации. Публикации, в которых упоминается пандемия, вакцины и методы лечения, в ленте новостей будут сопровождаться специальной меткой со ссылкой на единый центр информации по коронавирусу", - отмечается в сообщении.

Добавляется, что материалы центра информации основаны на позиции ведущих международных и локальных организаций здравоохранения.

"За полтора года с момента начала пандемии мы удалили почти 2 млн однотипных записей в сообществах и спам-рассылок о коронавирусе, создали единый центр информации и ленту новостей от проверенных источников. Так "ВКонтакте" противостоит инфодемии - распространению недостоверной информации", - уточнили в пресс-службе соцсети.

"ВКонтакте" запустила единый центр информации по коронавирусу в марте 2020 года. Там можно прочитать ключевые факты о COVID-19, увидеть последние новости и статистику, найти телефон горячей линии и ссылки на официальные ресурсы. Информация основана на рекомендациях экспертов - в том числе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Минздрава и Роспотребнадзора. Она дополняется, если становятся известны новые сведения.