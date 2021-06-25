Доля убыточных организаций в России в январе - апреле сократилась до 31,4%

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Доля убыточных организаций в России в январе - апреле 2021 года сократилась на 5,3 процентного пункта по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составила 31,4%, следует из материалов Росстата.

Доля прибыльных организаций соответственно составила 68,6%.

За отчетный период сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без учета субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений) в действующих ценах составил 7,277 трлн рублей.

В частности, 37,2 тыс. организаций получили прибыль в размере 8,555 трлн рублей, а 17 тыс. организаций имели убыток на сумму 1,277 трлн рублей.

В январе - апреле 2020 года сальдированный финансовый результат по сопоставимому кругу организаций составлял 2,231 трлн рублей.