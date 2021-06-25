Индексы РТС и Мосбиржи выросли на 0,22-0,43%

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Российский рынок акций в пятницу закрылся незначительным ростом, восстановив утренние потери. Так, индекс Мосбиржи вырос на 0,22%, до 3832,19 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,43%, до 1672 пункта, свидетельствуют данные торгов.

Доллар по отношению к рублю снизился на 0,15%, до 72,19 рубля, евро - на 0,14%, до 86,19 рубля.

Инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин отмечает, что в конце недели российский рынок двигался в сдержанном разнонаправленном ключе.

"Рубль продолжил выглядеть сильно, что обеспечило более позитивную динамику индекса РТС. Цены на нефть и осторожный оптимизм на мировых рынках в сочетании с относительным затишьем на геополитическом фронте помогают российскому рынку. В то же время сдерживающими факторами являются сезонное затухание торговой активности, а также влияние новых пошлин на экспорт металлов", - комментирует эксперт.

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По мнению Бахтина, осторожное движение рынков вверх может продолжиться, поскольку выхода важной макростатистики в этот день не ожидается.

"Другими ключевыми факторами влияния на настроения останутся сырьевые цены, геополитика и новости, связанные с пандемией. По нашим оценкам, индекс Мосбиржи в понедельник будет формироваться в пределах 3785-3885 пунктов, курс рубля к доллару в пределах 71,8-72,5", - считает Бахтин.

В свою очередь аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом финанс" Александр Осин ожидает уровня Мосбиржи на закрытии торгов в понедельник в диапазоне 3790-3845 пунктов. "Целевые диапазоны закрытия торгов понедельника для индекса Мосбиржи и курсов евро/ рубль и доллар/рубль составляют 3790-3845 пунктов, 71,80-72,85 рубля и 85,60-86,85 рубля за доллар США и евро соответственно", - сообщил он.