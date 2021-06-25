Совкомбанк стал организатором размещения бондов "Атомэнергопрома" на 10 млрд рублей

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Совкомбанк выступил организатором размещения дебютного выпуска "зеленых" облигаций АО "Атомэнергопром" объемом 10 млрд рублей, следует из сообщения кредитной организации.

"Состоялось размещение выпуска первых "зеленых" облигаций АО "Атомэнергопром" (объединяет гражданские активы ГК "Росатом") общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей. Это первое размещение биржевых облигаций российского эмитента для финансирования возобновляемых источников энергии (ВИЭ)", - сообщает банк.

Книга заявок была открыта 22 июня. По данным организаторов выпуска, первоначальная ставка купона по облигациям находилась в диапазоне 7,70-7,80% годовых.

По итогам букбилдинга ориентир ставки купона трижды снижался. Спрос на бумаги эмитента составил 80 млрд рублей, что более чем в восемь раз превысило объем размещения. Восьмикратная переподписка позволила установить значение на уровне 7,50% годовых (эффективная доходность 7,64%).

"Высокий спрос на первые "зеленые" облигации АО "Атомэнергопром" подтверждает наш прогноз, что интерес со стороны инвесторов в России к подобным инструментам в ближайшее время будет только расти. Важно, что именно Росатом задает тренды в этой повестке, используя инструменты "зеленого" финансирования для решения задач долгосрочного и устойчивого развития", - сказал заместитель председателя правления и руководитель дивизиона корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка Михаил Автухов.

В дальнейшем компания планирует направить средства от размещения облигаций на рефинансирование проекта "Строительство ВЭС 660 МВт" в рамках стратегической программы "Ветроэнергетика".

Выпуск и проект получили независимое заключение агентства "Эксперт РА" о соответствии Принципам зеленых облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и положениям Методических рекомендаций по развитию инвестиционной деятельности в сфере зеленого финансирования в Российской Федерации ВЭБ.РФ.

Размещение состоялось на площадке Московской биржи по открытой подписке.

Организаторами выпуска также выступили Альфа-банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, Банк "Открытие", Россельхозбанк и Sber CIB. Агент по размещению - Газпромбанк.