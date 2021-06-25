В МИД Ирана заявили, что их позиция на переговорах в Вене по ядерной сделке не менялась

ТЕГЕРАН, 25 июня. /ТАСС/. Позиция Тегерана по ядерной сделке на переговорах в Вене не менялась, и другие стороны диалога должны принять политическое решение на этом направлении. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в ответ на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана.

Ранее Блинкен, выступая в Париже на пресс-конференции после встречи с главой МИД Франции, заявил, что отсутствие временной договоренности между Ираном и МАГАТЭ о проверках ядерных объектов исламской республики является серьезным препятствием для возобновления ядерной сделки. В свою очередь Ле Дриан заявил, что Франция и другие страны "ожидают от иранских властей последних сложных решений, которые позволят возродить ядерную сделку 2015 года".

"Наша позиция с самого начала переговоров в Вене до сегодняшнего момента не изменилась. Мы хотим отмены санкций США, верификации этого процесса, после этого прекращаем свои ответные меры и возвращаемся к выполнению обязательств", - приводит слова иранского дипломата пресс-служба ведомства. Как отметил Хатибзаде, "сейчас другие стороны [переговоров] должны принимать решение".

Консультации в австрийской столице на эту тему идут уже около трех месяцев при участии международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) и исламской республики с целью возвращения к выполнению СВПД. Соглашение о сокращении иранской ядерной программы в обмен на снятие международных санкций с Тегерана было заключено в 2015 году, однако в 2018-м администрация бывшего в тот момент президентом США Дональда Трампа вышла из этой договоренности, а Иран в ответ на такой шаг отказался от части своих обязательств. Нынешний глава Белого дома Джо Байден выразил готовность вернуться к ядерной сделке с исламской республикой, но для этого сторонам необходимо решить ряд сложных вопросов, связанных с выполнением СВПД и возможной отменой антииранских санкций.