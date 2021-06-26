В Северной Осетии отметили рост индекса промышленного производства

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 июня. /ТАСС/. Объем промышленного производства в Северной Осетии к июню 2021 года увеличился на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве промышленности и транспорта региона.

"За пять месяцев 2021 года индекс промышленного производства по Республике Северная Осетия-Алания составил 150,1%, в том числе почти на четверть вырос индекс по добыче полезных ископаемых, и на 17,2% увеличился по обрабатывающим производствам. <...> Рост производства в обработке, в частности, достигнут за счет производства одежды - в 4,9 раза ", - говорится в сообщении.

Кроме того в республике за этот период почти вдвое возросло производство готовых металлических изделий, резиновых и пластмассовых изделий - в 4,6 раза, текстильных изделий - на 14,6%.

В пресс-службе отметили, что рост индекса промышленного производства обусловлен увеличением объема производства в натуральном выражении, в частности, известняка на 42,1%, доломита - на 38,4%, песков природных - на 15,1%, напитков безалкогольных - на 47,3%, хлеба и хлебобулочных изделий - на 33,9%, колбасных изделий - на 18%, мебели - на 60,6% и электроэнергии - на 34,4%.

Индекс производства - показатель, характеризующий изменение масштабов производства в сравниваемых периодах. Индекс производства используют при анализе динамики физического объема продукции.