Белоруссия предложила Оренбуржью сотрудничество в сфере выращивания промышленной конопли

ОРЕНБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Выращивание промышленной конопли и производство изделий на ее основе может стать новой сферой сотрудничества Оренбургской области и Белоруссии. Об этом сообщили ТАСС в правительстве региона.

В начале июня делегация Оренбургской области с официальным визитом посетила Республику Беларусь. Руководители компаний региона побывали на предприятиях Белоруссии и встретились с представителями властей.

"Новое направление взаимовыгодного сотрудничества с предприятиями Белоруссии - выращивание промышленной конопли и производство широкой линейки изделий на основе этого ценнейшего растительного волокна - оренбургские промышленники обсудили на встрече с председателем концерна "Беллегпром" Татьяной Алексеевной Лугиной", - сказано в ответе на запрос ТАСС.

По данным правительства Оренбургской области, в Белоруссии наработан большой опыт культивации и переработки культуры, которым они готовы поделиться. При этом детали достигнутых договоренностей по вопросам выращивания промышленной конопли и организации производств из нее не уточняются.

Торговля между Оренбуржьем и Белоруссией

Как уточнили ТАСС в правительстве Оренбургской области, доля Белоруссии в региональном объеме внешнеторгового оборота за 2020 год составила 13,2%, за январь-март 2021 года - 15,8%. За первые три месяца 2021 года объем экспорта снизился к уровню аналогичного периода 2020 года на 5,6% и составил 83,1 млн долларов США.

"Это произошло в основном из-за снижения поставок нефтепродуктов, на которые приходится около 95% объема всего экспорта Оренбуржья в Белоруссию. Также отмечается уменьшение объема поставок асбеста. Стоит отметить и положительные моменты: появились поставки мороженого, пива и другой алкогольной продукции, увеличились объемы поставок меда, многократно вырос экспорт изделий из черных металлов, трансмиссионного оборудования (в 2,7 раза)", - уточняется в ответе на запрос.

При этом импорт из Белоруссии вырос на 37,5% и равен 2,2 млн долларов США. Основной причиной, по данным региональных властей, стал рост закупок изделий из черных металлов и машин и оборудования. Последняя группа в стоимостном выражении увеличилась в 2,4 раза, отметили в правительстве.