Хайнань активизирует участие в международных поставках за счет инноваций

ХАЙКОУ /Китай/, 26 июня. /ТАСС/. Власти южнокитайской провинции Хайнань планируют развивать ряд инновационных отраслей с целью заметно активизировать участие в цепочках поставок на китайском и международном рынках. Об этом заявил губернатор провинции Фэн Фэй.

"[Для создания высокоэффективных цепочек поставок] мы будем использовать возможности Хайнаньского порта свободной торговли, наращивать темпы формирования на острове современной отраслевой структуры", - подчеркнул чиновник. Он выступал на консультативном совещании, которое было посвящено участию провинции в развитии устойчивых торгово-экономических связей КНР, ориентированных на внутреннего и на зарубежного потребителя.

По словам губернатора, администрация Хайнаня планирует прилагать еще более активные усилия для создания солидной прослойки профессиональных кадров, минимизировать риски, содействовать стабильному повышению уровня благосостояния населения провинции. "Мы приглашаем всех [востребованных] специалистов принять участие в формулировании стратегии развития Хайнаня", - добавил Фэн Фэй.

На совещании, проведенном хайнаньской администрацией совместно с представителями Китайской академии общественных наук, обсуждались вопросы рационального использования кадровых ресурсов, развития офшорной финансовой системы и формирования цифровой экономики. Представители ключевых предприятий КНР и ведущие эксперты страны уделили внимание проблемам корректировки государственной макроэкономической стратегии в условиях меняющейся международной конъюнктуры.

10 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламент) одобрил закон, который, как ожидается, сыграет решающую роль в развитии Хайнаньского порта свободной торговли. В июне прошлого года администрация острова опубликовала генеральную программу развития, которая предполагает постепенное снятие ограничений и уменьшение налогового бремени для компаний, вовлеченных в хозяйственную деятельность провинции. Согласно новой стратегии, к 2025 году на Хайнане будет сформирован эффективный механизм стимулирования устойчивого и долгосрочного роста, предусматривающий активное участие этого региона в международных цепочках поставок.