АФК "Система" выплатит дивиденды за 2020 год из расчета 0,31 рубля на акцию

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Акционеры АФК "Система" на годовом собрании утвердили выплату дивидендов по итогам 2020 года из расчета 0,31 рубля на одну обыкновенную акцию. Об этом сообщила заместитель председателя совета директоров Анна Белова в ходе онлайн-трансляции собрания.

"ГОСА приняло решение направить на выплату дивидендов по результатам 2020 года 2 991,5 млн рублей или 0,31 рубля на одну обыкновенную акцию (6,2 рубля на одну ГДР)", - отметила она.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 15 июля 2021 года.

ПАО АФК "Система" - публичная российская инвестиционная компания с диверсифицированным портфелем активов, обслуживающих около 150 млн потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, электронная коммерция, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги. Компания была основана в 1993 году. Ее выручка в 2020 году достигла 691,6 млрд рублей, совокупные активы на 31 декабря 2020 года составили 1,4 трлн рублей.