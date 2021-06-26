Посол Германии заявила, что Украине стоит задуматься о транзите водорода

КИЕВ, 26 июня. /ТАСС/. Германия решила полностью отказаться от углеродных источников энергии до 2045 года и перейти на водород, в связи с чем Украине есть смысл задуматься о его транзите. Об этом заявила посол Германии на Украине Анка Фельдгузен.

"Это факт, что использование [природного] газа и его транзит - явление временное. Германия решила полностью отказаться от углеродных источников энергии до 2045 года. Я говорила с экспертами: нам еще нужно довольно много газа, возможно, до 2032 года, но потом его использование очень сильно уменьшится, и нам надо думать, что будет позже. Я знаю, что Украина сейчас и в дальнейшем будет бороться с "Северным потоком - 2", но вместе с тем нужно думать и о своих очень широких возможностях в других сферах. В том числе о водороде и его транзите в Европу, потому что вся наша система через 15 лет будет перестраиваться на водород", - сказала посол в опубликованном в субботу интервью украинском издании "Зеркало недели".

Фельдгузен добавила, что она очень часто обсуждает эту тему с украинскими партнерами. Посол отметила, что Германия не вкладывала государственных денег в строительство "Северного потока - 2". "Это проект отдельных фирм, там нет гарантий от государства", - уточнила она. При этом посол подчеркнула, что необходимо "найти на перспективу для Украины солидный фундамент для развития страны, потому что это тоже не может быть уголь или газ, а должна быть зеленая энергия - водород, в том числе и для Европы". "И мы должны дать Украине возможность зарабатывать на этом", - заключила она.

Посол сообщила, что канцлер ФРГ Ангела Меркель 15 июля в Вашингтоне встретится с президентом США Джо Байденом, предположив, что стороны обсудят "и пути решения украинских проблем". Посол также напомнила, что Меркель пригласила президента Украины Владимира Зеленского посетить Берлин 12 июля.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 22 марта сообщал, что в стране не исключают возможности использования трубопровода "Дружба" для поставок водорода в Европу. В интервью газете Handelsblatt он отметил, что производство и доставка водорода в Европу является для Киева одним из главных приоритетов.

Кроме того, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в начале июня в телефонном разговоре с сопредседателем группы поддержки Киева в Палате представителей Конгресса США Марси Каптур предложил Вашингтону инвестировать в производство водорода на Украине, а также в создание условий для его транспортировки в Европу.