МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству создать систему поддержки новых инвестиционных проектов и до 2024 года внедрить ее во всех регионах РФ. Об этом говорится в перечне поручений президента по итогам Петербургского международного экономического форума.

"Создать систему поддержки новых инвестиционных проектов (исходя в том числе из приоритетных направлений развития территорий субъектов Российской Федерации) и обеспечить ее внедрение к 2024 году во всех субъектах Российской Федерации, в первую очередь в субъектах Российской Федерации, в которых привлечение инвестиций находится на низком уровне", - говорится в тексте поручения.

Доклад правительству необходимо представить до 1 ноября, а затем докладывать раз в полгода о реализации поручения. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов РФ.

Кроме того, президент поручил своим полномочным представителям в федеральных округах усилить координацию деятельности федеральных и региональных властей по улучшению делового климата и достижению в субъектах РФ целевых показателей роста объема инвестиций в основной капитал, в том числе деятельности по развитию межрегиональной кооперации. Доклад необходимо представить до 1 октября 2021 года, далее отчитываться раз в год. Ответственными назначены полномочные представители президента РФ в федеральных округах.