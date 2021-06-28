Первые электрические "БелАЗы" запустят на Сахалине в 2022 году

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Первые карьерные самосвалы крупнейшего производителя карьерной техники "БелАЗ" на электротяге начнут работать на местах угледобычи в Сахалинской области в 2022 году. Впоследствии Восточная горнорудная компания (ВГК) планирует полное обновление автопарка на экологически чистый транспорт, сообщил ТАСС губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"Уже сделаны электрические БелАЗы. <...> Пилотные машины появятся в будущем году, со временем заменят весь парк", - сказал Лимаренко.

По его словам, это позволит избежать выбросов CO2 при работе техники, что приблизит регион к достижению поставленной цели - прийти к углеродной нейтральности к 2025 году. Разработка и использование самосвала "БелАЗ" на электротяге грузоподъемностью 220 тонн - один из трех проектов "Зеленого угольного кластера" на Сахалине, который создает крупная угледобывающая компания России - сахалинская ВГК.

Ранее компания "БелАЗ" продемонстрировал ВГК и сахалинскому правительству работу первого самосвала в троллейном исполнении. Для этого на производственной площадке в белорусском Жодино был создан полигон для испытаний троллейвозов, в ближайшие месяцы на нем проведут комплексные испытания, которые должны будут подтвердить прогнозные показатели эффективности троллейвозной модификации самосвала. Кроме того, была представлена еще одна перспективная разработка - полностью электрический самосвал на аккумуляторных батареях.

Согласно предварительным договоренностям сторон, в 2022 году на территории Солнцевского угольного разреза в Углегорском районе Сахалинской области планируется выстроить соответствующую инфраструктуру для проведения комплексных эксплуатационных испытаний самосвалов в троллейном исполнении на электрической тяге.

Заправки для электротранспорта

Сеть заправочных станций для электротранспорта появится в Сахалинской области в 2022 году. Соответствующее соглашение подписали власти Сахалина со Сбербанком, сообщил ТАСС Лимаренко.

"Мы подписали соглашение со Сбербанком по поводу "зеленого" финансирования [ESG-финансирования]. Это преференциальное финансирование для тех, кто занимается экологическими проектами. Перевод дизельного транспорта на электрический - это не только технический, но и экологический, и климатический проект. Под него начинаем развивать сеть заправок", - сказал Лимаренко.

По словам губернатора, за два года в регионе планируется построить тысячу заправок. Он также подчеркнул, что большое число крупных компаний, которые производят автомобили, уже заявили, что они после 2030 года не планируют производить бензиновых и дизельных автомобилей.

"Мы в качестве переходного варианта смотрим на газ как моторное топливо вместо нефтепродуктов, а в качестве базового - на электричество. Отсюда и тысяча заправок, которые мы собираемся делать", - пояснил глава региона.

Ранее правительство Сахалинской области сообщало, что регион планирует выйти на углеродную нейтральность, то есть достичь нулевого баланса выбросов и поглощений парниковых газов, к 2025 году. Перевод транспорта на экологически чистое газомоторное топливо и электричество - одно из важных мероприятий для достижения этой цели.

ESG-финансирование - особый подход к финансированию, который включает заботу об окружающей среде (environmental), социальное развитие (social) и корпоративное управление (governance). На текущий момент ESG-финансирование достаточно популярно в западных странах, а в последнее время и в среде российских компаний. В частности, в России прорабатывается тема "зеленого" финансирования для экологических и климатических проектов, обеспечивающих улучшения окружающей среды, смягчение последствий изменения климата и более эффективное использование ресурсов.