Надбавку к пенсии за работу в сельском хозяйстве будут получать и после переезда в город

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило правила, согласно которым надбавка за 30 лет работы в сельском хозяйстве будет выплачиваться и при переезде в город. Эта мера начнет действовать с начала следующего года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на совещании со своими заместителями.

"Правительство утвердило правила выплаты надбавки к пенсии для граждан, которые не менее 30 лет проработали в сельском хозяйстве. Ее размер составляет 25%. Получать такую надбавку могут агрономы, ветеринарные врачи, технологи, инженеры - представители более 500 профессий. Главное, чтобы местом их работы было сельскохозяйственное предприятие", - сказал он.

Как напомнил премьер, на встрече с лидерами фракций Госдумы президент РФ Владимир Путин обратил особое внимание на необходимость сохранить надбавку к пенсии для этих граждан и при переезде в город. "По новым правилам получать надбавку такие пенсионеры с 30-летним стажем будут уже с начала следующего года", - отметил премьер.

Мишустин обратил внимание на то, что люди "становятся городскими жителями по разным причинам, в том числе из-за изменения административных границ населенных пунктов". "Это не должно сказываться на выплатах, которые им предоставило государство", - подчеркнул он.