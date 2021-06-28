S&P повысило прогноз роста российского ВВП в 2021 году до 3,7%

ТАСС, 28 июня. Международное рейтинговое агентство S&P повысило прогноз роста российского ВВП на 2021 год до 3,7%. Предыдущий прогноз, сделанный в марте, предполагал рост показателя на 3,3%, сообщили в организации.

Кроме того, агентство ожидает роста экономики России в 2022 году на 2,5%, в 2023 - на 2%, в 2024 - также на 2%. В 2020 году, по оценке аналитиков, ВВП РФ снизился на 3%.

"Более быстрое, чем ожидалось, восстановление внутреннего спроса на фоне ослабления и без того мягких мер социального дистанцирования в сочетании с активным потребительским кредитованием привело к тому, что мы изменили наши ожидания роста в России до 2021 года. Теперь мы ожидаем, что ВВП в этом году вырастет в среднем на 3,7% по сравнению с 3,3%, которые ожидались в нашем мартовском прогнозе", - говорится в обзоре агентства. По мнению аналитиков, расширенная программа льготного ипотечного кредитования поддержит спрос на рынке жилья.

Увеличение добычи нефти на фоне снятия ограничений на поставки в рамках сделки ОПЕК + приведет, по мнению экспертов, к увеличению объемов экспорта нефти в этом и следующем году.

Прогноз по инфляции в РФ на 2021 год - 5,7%, 2022 год - 4,1%, 2023 и 2024 - 4%.

Резкий рост спроса и ограниченное предложение привели к росту инфляции до 6% в мае, что намного выше целевого показателя в 4%, установленного ЦБ РФ. Рост инфляционных ожиданий привел к нормализации денежно-кредитной политики. "С марта ЦБ РФ повысил ключевую ставку на 125 базисных пунктов, до 5,5% в июне, сигнализируя о дальнейшем повышении. Центральный банк, вероятно, продолжит ужесточение [денежно-кредитной политики] в этом году, хотя потенциальные последствия ухудшения ситуации с пандемией могут повлиять на решения о том, переводить ли ставку на ограничительную территорию выше 6%", - считают в агентстве.

Курс российской валюты относительно доллара на конец 2021 года составит 72,5 рубля/доллар, на конец 2022 года - 74,59, 2023 - 75,92, 2024 - 77,39.