Ставрополье увеличит расходы на выплаты медикам, строительство школ и ремонт дорог

СТАВРОПОЛЬ, 28 июня. /ТАСС/. Сверхплановый рост доходов бюджета Ставрополья на 8 млрд рублей позволит направить дополнительные деньги на выплаты медикам, строительство школ и ремонт местных дорог. Также в крае увеличат школьные пособия для многодетных, повысят зарплаты бюджетников, сообщил в понедельник губернатор Владимир Владимиров.

"Доходы краевого бюджета сверхпланово выросли на 8 млрд рублей. Появилась возможность увеличить и расходы. На что мы направим дополнительные средства? На выплаты медикам, заразившимся коронавирусом при исполнении своих обязанностей. На строительство 12 учреждений образования. В том числе начнем возведение трех новых школ - в Ставрополе (на 990 и на 1 550 мест) и в Михайловске (на 1 000 мест). На увеличение дорожного фонда - больше отремонтируем местных дорог", - написал он на своей странице в Instagram.

Как пояснили журналистам в пресс-службе губернатора края, увеличить расходы позволил рост собственных доходов бюджета. Объемы поступлений опережают не только показатели 2020 года, но и допандемийного 2019 года. Также регион получил дополнительные субсидии и трансферты из федерального бюджета.

Согласно информации, представленной Владимировым, на выплаты медикам власти Ставрополья дополнительно направят 1,3 млрд рублей, на строительство учреждений образования 1,4 млрд рублей, дорожный фонд региона увеличится на 1,3 млрд рублей, 157 млн рублей в крае направят на повышение антитеррористической защищенности школ.

На выплату пособий семьям с детьми в возрасте от 3-х до 7 лет в крае направят 1,8 млрд рублей, школьные пособия для многодетных семей в крае увеличат до 5 тыс. рублей, повышенная выплата будет перечислена семьям уже в августе 2021 года. Также с 1 октября 2021 года в крае на 3,6% увеличится зарплата отдельных категорий работников бюджетной сферы, это коснется более 42 тыс. человек.