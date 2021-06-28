На Ставрополье прогнозируют рост урожайности зерновых культур по сравнению с 2020 годом

СТАВРОПОЛЬ, 28 июня. /ТАСС/. Потенциальная урожайность зерновых культур в Ставропольском крае оценивается учеными на 50% выше уровня прошлого года до 38-40 центнеров с гектара. Это позволяет рассчитывать на хороший урожай, сообщил журналистам в понедельник и. о. министра сельского хозяйства края Владимир Ситников.

"Научное сообщество оценивает потенциал на уровне 38-40 центнеров с гектара. Осадков выпало достаточно, температуры сейчас неплохие. <...> В прошлом году у нас средняя урожайность составила 26 центнеров с гектара, потенциал есть, рассчитываем на хорошие результаты", - сказал он.

В Ставропольском крае стартовала уборочная кампания, убрано порядка 5% от всей площади зерновых. В уборке приступили большинство территорий Ставрополья, работу пока не начали шесть округов.

"Лидерами по урожайности являются Новоалександровский округ, Красногвардейский округ, 45 и 50 центнеров с гектара соответственно. Работа организована, четко слажена. Настроение хорошее у аграриев края, надеемся на хорошую погоду, чтобы в оптимальные сроки завершить уборочную кампанию", - пояснил Ситников.

Урожай зерна в 2020 года был меньше 2019 года на 38% и составил 5,2 млн тонн без учета кукурузы. Основной причиной снижения производства стали засуха, град и заморозки. "У нас самая главная потеря в прошлом году это то, что мы тысячи гектаров кукурузы убирали просто на сено. Сегодня таких предпосылок нет, на каждом гектаре есть, что убирать, все должно быть хорошо. Сегодня нет площадей, которые попали перед уборкой под списание", - сказал глава министерства.

Уборочная площадь в 2021 году на Ставрополье составляет 2,2 млн га. Ранее в Минсельхозе края сообщали, что потенциал по урожайности позволяет рассчитывать на урожай зерновых в районе 8 млн тонн.