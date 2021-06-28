Потанин выразил надежду на более качественный диалог с властями в сфере налоговой нагрузки

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Введение пошлин на экспорт металлов не было частью диалога правительства с металлургами. И хотя мотивы такой меры бизнесу понятны, компании рассчитывают на то, что правительство в будущем будет использовать более тонкие настройки в регулировании налоговой нагрузки. Такое мнение высказал журналистам президент "Норникеля" Владимир Потанин.

"Этот диалог с правительством начался тогда, когда возникла необходимость в смягчении эффекта от повышения цен, которое косвенно сказалось на стоимости строительства и стоимости жилья по ипотеке. Мне кажется, были сформулированы достаточно адекватные предложения и был достаточно адекватный диалог с правительством. Поэтому последнее действие [введение пошлин], оно, как мне кажется, не имело к этому отношения, оно было за рамками этого диалога и носило исключительно фискальный характер", - сказал он.

По его словам, в этом вопросе, "возможно, следовало использовать какие-то более тонкие механизмы настроек". "То, что сделано, суть его понятна, действие направлено на установление большей социально справедливости - много зарабатывающие богатые компании должны вносить свой вклад в бюджетную, социальную сферы. Сам мотив правительства понятен, но инструменты, конечно, должны быть более тонкой настройки, а качество диалога в моем понимании могло бы быть и выше. Надеюсь, что в дальнейшем оно так и будет происходить", - отметил он.

Потери от введения пошлин

"Норникель" оценивает экономические потери от введения пошлин на экспорт металла в $0,5 млрд, сообщил Потанин.

"Да, я могу это оценить. В ценах, которые сейчас существуют, то это примерно будет в полмиллиарда долларов", - сказал он.

Продление акционерного соглашения

Бизнесмен также затронул вопрос переговоров "Норникеля" и "Русала" о продлении акционерного соглашения, по его словам, они упираются в формулу дивидендов, но спешки нет и этот процесс может быть завершен к концу 2022 года, когда истечет действующее соглашение.

"Для того, чтобы все акционеры чувствовали себя комфортно, а не только крупные, конечно, выработка какой-то формулы, которая бы действовала достаточно длительное время, хотя бы лет пять, оно, конечно, было бы целесообразно. Я исхожу из того, что к моменту истечения соглашения такая формула будет выработана и инвесторам такой комфорт мы сможем дать", - сказал он.

Потанин напомнил, что действующее соглашение заключено до 2023 года и заканчивает свое действие в январе 2023 года. "Мы достаточно регулярно проводим консультации с представителями "Русала" о том, как могло бы выглядеть дальнейшее продолжение сотрудничества. В основном это упирается в вопрос о том, какая это будет дивидендная формула. Мы по-прежнему сохраняем разность в подходах по отношению к тому, насколько дивидендная политика должна быть агрессивной. Но при этом никакого напряжения ни мы, ни "Русал" не испытываем", - добавил он.