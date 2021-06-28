"Азимут" открыла рейсы из Минеральных вод в Минск

ПЯТИГОРСК, 28 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Азимут" с 29 июня начнет выполнять рейс из Минеральных Вод в Минск, сообщил в понедельник губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

"На Ставрополье расширяется география международных авиаперелетов. С 29 июня из аэропорта Минеральных Вод будет выполняться новый рейс Минеральные Воды - Минск - Минеральные Воды. Это происходит впервые со времен существования СССР", - написал Владимиров в Instagram.

По его словам, новое направление будет обслуживать базовый перевозчик аэропорта - авиакомпания "Азимут".

"К слову, развивается в нашем крае и межрегиональное авиасообщение. В этом месяце из Минеральных Вод стали выполняться рейсы в Петрозоводск, Чебоксары и Ярославль", - добавил глава региона.

Международный аэропорт Минеральные Воды является крупнейшим на Северном Кавказе. Общий пассажиропоток в 2020 году составил 1,8 млн пассажиров.