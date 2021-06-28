Комсомольский НПЗ в январе - июне 2021 года увеличил выпуск автобензина на 22%

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. "Роснефть" увеличила в первом полугодии 2021 года выпуск автомобильного бензина на Комсомольском НПЗ на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в понедельник сообщили в компании.

Комсомольский НПЗ является основным поставщиком нефтепродуктов на Дальнем Востоке, занимая 60% рынка нефтепереработки. Предприятие специализируется на производстве моторного топлива высшего экологического класса "Евро-5" и высокоэкологичного судового топлива RMLS-40 с содержанием серы не более 0,5%.

Как отметили в "Роснефти", по итогам первой половины 2021 года Комсомольский НПЗ поставил на биржу 51% от производства автобензина при нормативе 11%. Поставки дизеля на биржу с базисом отгрузки Комсомольский НПЗ составили 37% от производства при нормативе 7,5%. При этом все вырабатываемые на Комсомольском НПЗ объемы моторного топлива "Евро-5" поставляются на внутренний рынок.

"Наращивание объемов стало возможно благодаря программе модернизации", - отмечают в "Роснефти". По оценке компании, с начала модернизации своих НПЗ она инвестировала более 900 млрд рублей. В результате построены и реконструированы 23 основные установки и комплекса нефтепереработки, что позволило существенно увеличить выпуск бензина 5-го класса и обеспечить потребности внутреннего рынка.

В ближайших планах "Роснефти" запустить в 2023 году на Комсомольском НПЗ комплекс гидрокрекинга-гидроочистки проектной мощностью 3,65 млн тонн в год. Это позволит увеличить производство дизельного топлива с низким содержанием серы экологического стандарта "Евро-5" почти на 2 млн тонн в год, а также начать выпуск авиационного керосина. А в целом показатель глубины переработки нефти на НПЗ превысит 92%.