"Транснефть" исключила повторение инцидента с загрязнением нефти в "Дружбе"

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. "Транснефть" считает невозможным повторение ситуации 2019 года, когда в экспортный магистральный нефтепровод "Дружба" попало загрязненное хлоридами сырье, так как весь объем нефти с превышением нормативного содержания хлорорганических соединений (ХОС) локализован. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

На прошлой неделе компания предотвратила загрязнение системы нефтепроводов нефтью с превышением нормативного содержания хлорорганики. В настоящее время некондиционная нефть локализована в резервуарных парках "Транснефть-Приволга". По итогам анализов отобранных проб выявлено значительное превышение нормативного содержания ХОС в резервуарах НПС Муханово, куда поступает нефть только от одного производителя - "Самаранефтегаз". В настоящее время прием нефти от "Самаранефтегаз" в систему "Транснефти" остановлен.

Отвечая на вопрос, может ли инцидент послужить повторением ситуации 2019 года, Демин сказал: "Невозможно, потому что все некондиционную нефть мы уже локализовали".

До установления источника загрязнения были остановлены магистральные нефтепроводы Самара - Лопатино и Куйбышев - Унеча-2, потребители получали нефть из накопленных объемов в резервуарных парках. В настоящее время работа магистральных нефтепроводов Самара - Лопатино и Куйбышев - Унеча-2 возобновлена после промывки коллекторов на НПС Самара-1 и Самара-2. Все потребители получают нефть установленного качества.

В апреле 2019 года в нефтепровод "Дружба", по которому экспортируется нефть из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. После этого прокачка была временно прекращена. По версии следствия, загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" произошло через частный "Самаратранснефть - терминал", который принимает сырье нескольких малых производителей. В мае поставки по "Дружбе" возобновились.