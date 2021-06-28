Рынок акций России завершил торги в минусе

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию понедельника отрицательной динамикой на фоне ухудшившейся ситуации на мировых рынках и дешевеющей нефти. Так, индекс Мосбиржи просел на 0,16% - до 3825,57 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,14%, до 1669,75 пункта.

Доллар снижается на 0,03% - до 72,16 рубля, евро - на 0,08%, до 86,14 рубля.

Достигнутое равновесие на рынке РФ носит достаточно хрупкий характер, считает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин."Усилившаяся неопределенность удерживает инвесторов от продолжения покупок. На первый план вновь выходит тема с распространением коронавируса, а именно новый индийский штамм "Дельта", который охватывает все больше регионов. При этом власти стараются избегать сценариев введения жестких локдаунов, однако в текущих условиях невозможно избежать новых ограничений. Все это происходит на фоне усиления инфляционного давления и ужесточения монетарной политики. Поэтому даже не столь жесткие карантинные ограничения могут достаточно активно отыгрываться инвесторами", - отмечает эксперт.

Корпоративный сектор

В аутсайдерах пока остаются акции металлургических компаний, на которые давят намерения властей ввести экспортное пошлины на металлы, а также бумаги нефтяников и девелопмента, указывает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

При этом глава "Норникеля" (+0,67%) Владимир Потанин заявил о возможности внедрения новой дивидендной формулы, которая могла бы работать с начала 2023 года. "Относительно негативного эффекта экспортных пошлин на финансовое состояние компании Потанин видит потенциал потери порядка $500 млн только за текущий год. Это много, и металлурги все еще рассчитывают на применение властями более тонких настроек регулирования налоговой нагрузки", - поясняет Бодрова.

Рынок на завтра

Во вторник, 29 июня, преобладают шансы роста российского фондового рынка, считает аналитик инвесткомпании "Фридом финанс" Александр Осин. Целевые диапазоны закрытия торгов во вторник для индекса Мосбиржи составляют 3790-3845 пунктов, для курсов доллара и евро - 71,8-72,85 рубля и 85,6-86,85 рубля соответственно.