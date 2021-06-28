Суд США закроет дела о нарушении компанией Facebook антимонопольного законодательства

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Федеральный суд столичного округа Колумбия в понедельник удовлетворил ходатайство американской компании Facebook, которой принадлежит одноименная соцсеть, о прекращении разбирательства по двум отдельным делам, касающимся обвинений в нарушении ею антимонопольного законодательства США. Об этом говорится в постановлении, с которым корреспондент ТАСС ознакомился в электронной базе американского суда.

Федеральная торговая комиссия (ФТК) США, а также власти более чем 40 американских штатов подали иски к Facebook в декабре 2020 года. Компанию обвинили в том, что она "незаконным путем сохраняет монополию в сфере соцсетей посредством осуществлявшихся на протяжении многих лет действий, направленных против конкуренции".

В своем решении суд подчеркнул, что иск, который оспаривал приобретения Facebook в 2012 и 2014 годах, был подан слишком поздно. По той же причине были отклонены утверждения о том, что Facebook блокировала функциональную совместимость некоторых приложений, поскольку эти действия имели место более пяти лет назад.

Суд позволил только ФТК вновь подать иск с внесением в него изменений, прокуратуры американских штатов такой возможности лишены.

Суть обвинений

Представители ФТК отмечали, что обвинения в отношении Facebook были выдвинуты по итогам "продолжительного расследования в сотрудничестве с коалицией генпрокуроров 46 штатов, округа Колумбия и Гуама". Представители ФТК полагают, что компания стремилась "нейтрализовать угрозы своей монополии". Истцы считают, что с этой целью Facebook, в частности, приобрела соцсеть Instagram, а также приложение WhatsApp.

ФТК добивается "отчуждения активов" Facebook, которые компания якобы получила в нарушение антимонопольного законодательства. Представители властей американских штатов отмечали, что пытаются защитить интересы "миллионов потребителей" и малого бизнеса, которым якобы был нанесен ущерб из-за действий Facebook.