Глава МВФ объявила о назначении нового заместителя главы организации от Китая

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева предложила в понедельник назначить одним из своих заместителей китайского экономиста Бо Ли, занимающего в настоящее время должность заместителя управляющего Народного банка Китая. Если предложение будет утверждено, он вступит в должность 23 августа и сменит действующего заместителя Георгиевой Тао Чжана.

Приветствуя выдвижение Бо Ли, директор-распорядитель, в частности, рассказала, что "он сыграл важную роль в поддержке и реализации ряда важных реформ и политических мер, включая реформу государственных банков", занимался разработкой законодательных норм по борьбе с отмыванием денег.

Тао Чжан 22 августа покидает свой пост, который он занял в конце августа 2016 года. Он также перед этим назначением занимал должность заместителя управляющего Народного банка Китая.

Такая ротация подтверждает, что за Пекином неформально закреплен один из постов заместителя административного главы МВФ, что отражает значительную роль Китая в мировой экономике.