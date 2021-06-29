"Известия": сервис по оценке деятельности компаний МСП заработал во всех регионах РФ

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Сервис по диагностике малого и среднего бизнеса, с помощью которого государство получит возможность оперативно проводить оценку компаний по 44 показателям и предлагать им самостоятельно адресную помощь, запустили во всех субъектах РФ. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на представителя Корпорации МСП.

По данным издания, региональные организации инфраструктуры поддержки в тестовом режиме смогут провести диагностику организаций МСП, зарегистрированных на территории их субъектов. Уточняется, что диагностика будет состоять из прескоринга, когда проводится предварительная оценка компании, а также скоринга, при котором проводится расширенная диагностика различных количественных и качественных характеристик деятельности.

С помощью диагностики длительностью три минуты станет возможно получить информацию о стоп-факторах для получения поддержки в соответствии с требованиями законодательства, финансовых показателях, индикаторах деловой активности предприятия, верификации пользователя. Диагностика пройдет по данным ФНС, ФССП, Банка России, Роспатента, МВД, Единой информационной системы в сфере закупок и Федресурса. По ее итогам представители инфраструктуры поддержки предложат компаниям релевантные для каждого конкретного бизнеса меры и сервисы.

Как отметила изданию замглавы Минэкономразвития РФ Татьяна Илюшникова, сервис был разработан для решения задач нацпроекта по поддержке малого бизнеса. "Если раньше бизнесмену требовалось собрать из различных организаций большое количество документов, чтобы получить подходящие меры поддержки, то теперь это можно сделать одним нажатием кнопки", - пояснила Илюшникова.

Глава корпорации МСП Александр Исаевич добавил, что такой сервис даст возможность сделать адресный подбор мер поддержки максимально эффективным в каждом конкретном случае. "Наша задача не просто предложить предпринимателю различные финансовые и нефинансовых услуги, а сформировать те инструменты, которые нужны именно этой компании в данный момент", - сообщил он "Известиям".