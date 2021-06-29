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Силуанов: антикризисная программа России была сфокусирована на укреплении здравоохранения

Важно не допустить дисбаланса экономики, отметил министр финансов

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС. Антикризисная программа РФ была сфокусирована на укреплении системы здравоохранения и поддержке наиболее уязвимых слоев населения, говорится в статье министра финансов РФ Антона Силуанова "Повышение потенциала российской экономики в условиях глобальных посткризисных изменений" в журнале "Финансы".

"Российская антикризисная программа была в первую очередь сфокусирована на укреплении системы здравоохранения, поддержке наиболее уязвимых слоев населения, компаний из пострадавших отраслей экономики, бюджетов регионов, а также внебюджетных фондов", - отмечается в статье.

По словам Силуанова, основная задача, которая стояла перед правительством РФ, - добиться максимально своевременной реализации запланированных мер, их адресности и результативности. При этом в результате выполнения антикризисной программы были достигнуты следующие результаты: предотвращен неконтролируемый рост заболеваемости, сохранена устойчивость реального и финансового секторов, сглажено влияние кризиса на рынок труда, обеспечена поддержка доходов населения, восстановлена в короткие сроки потребительская и деловая активность.

Также Силуанов подчеркнул необходимость по мере восстановления экономики переходить к постепенному завершению антикризисной поддержки, чтобы не допустить дисбаланса экономики (в частности, в виде повышенных уровней инфляции и инфляционных ожиданий), поскольку медленный выход из стимулирующей политики несет риски как для отдельных стран, так и для всей мировой экономики и глобальной финансовой системы.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссия
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