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Цена нефти Urals превысила $75

Ее стоимость повышается в преддверии министерской встречи ОПЕК+
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Стоимость российской экспортной нефти Urals в Европе преодолела отметку $75 за баррель на торгах 25 июня в регионе Средиземноморья. Это произошло впервые с мая 2019 года, сообщили ТАСС в международном ценовом агентстве Argus.

При этом на Северо-Западе Европы (CIF Augusta) Urals еще не достигла такой отметки. Urals растет вслед за эталоном Brent, который на днях преодолел $76 за баррель впервые с октября 2018 года. Urals традиционно сохраняет отрицательный дифференциал к североморской смеси. Российский сорт нефти только две недели назад, 15 июня, пробил отметку в $70 за баррель впервые с мая 2019 года.

Нефть дорожает в преддверии министерской встречи ОПЕК+, на которой, как ожидается, альянс примет решение о дальнейших смягчениях ограничений по добыче нефти. Источник ТАСС в ОПЕК назвал сценарий, при котором добыча в ОПЕК+ будет расти с августа, "наиболее вероятным". Однако он отметил, что точные сроки и объемы еще предстоит обсудить. Варианты решений будут рассматриваться на встрече министерского мониторингового комитета ОПЕК+ 30 июня, а уже 1 июля - в полном составе 23 стран участниц соглашения.

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РоссияРешение ОПЕК о сокращении добычи нефтиСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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